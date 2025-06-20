Gündem

Afad Duyurdu! Akdeniz’de 4.4 Deprem..

afad-duyurdu-akdeniz-de-4-4-deprem

DEPREM BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, “20 Haziran 2025 Cuma günü, saat 16:53:41’de Akdeniz’de 4.4 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.” Bu duruma ilişkin AFAD’ın verdiği bilgilere göre, depremin derinliği 5.75 kilometre olarak bildirildi.

DEPREMİN DETAYLARI

Bu sarsıntı, Akdeniz bölgesinde gerçekleşti ve bölgedeki halkı tedirgin etti. Şu anda, depremin neden olduğu hasarı değerlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, bu tür afetlerin önceden tahmin edilmesinin zorluğuna dikkat çekiyor ve hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Denizli’de Esra’nın Feci Ölümü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 29 yaşındaki Esra Ekinci, beşinci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Yavaş ve Özdağ’dan Teşekkür Ziyareti

Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.