Afad Duyurdu! Akdeniz’de 4.4 Deprem..

DEPREM BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, “20 Haziran 2025 Cuma günü, saat 16:53:41’de Akdeniz’de 4.4 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.” Bu duruma ilişkin AFAD’ın verdiği bilgilere göre, depremin derinliği 5.75 kilometre olarak bildirildi.

DEPREMİN DETAYLARI

Bu sarsıntı, Akdeniz bölgesinde gerçekleşti ve bölgedeki halkı tedirgin etti. Şu anda, depremin neden olduğu hasarı değerlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, bu tür afetlerin önceden tahmin edilmesinin zorluğuna dikkat çekiyor ve hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapıyor.