Afad: Ege’de Sismik Aktivite Artıyor

EGEDEN GELEN SİSMİK RİSKLER

Ege Denizi’nde meydana gelen sismik hareketlilik, Türkiye’deki yetkilileri endişelendirmeye devam ediyor. Muğla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ege Denizi Santorini Adası ve çevresindeki sismik aktiviteyi değerlendirmek amacıyla Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı düzenledi. Toplantının ardından AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Prof. Dr. Levent Gülen ve birçok uzman Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’ne gelerek durumu yerinde inceledi. Kaymakam Çit, burada yetkilileri harita üzerinden bilgilendirdi.

ÖNGÖRÜLEN SİSMİK FAALİYETLER

Son günlerdeki gelişmeleri aktaran Prof. Dr. Orhan Tatar, “10-15 günden bu yana ciddi bir sismik aktivite var. Bugün itibariyle bu sismik aktivite yaklaşık 2 bine ulaştı. Bunların içerisinde 5 ve üzerinde toplam 5 deprem bulunuyor. Bunların en büyüğü de 5.2” dedi. Geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda pek çok bilim insanının yer aldığını belirten Tatar, “Olası riskler tartışıldı. Volkanik patlama ve tsunami konularında konuşuldu. Ahmet Cevdet Yalçıner hocamızın modellemelerine göre olası bir tsunami durumunda kıyılara en erken ulaşma süresi 1 saat. Kıyılarda yıkıcı etki yapmayacağını da söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

VATANDAŞLAR PANİK YAPMAMALI

Prof. Dr. Tatar, vatandaşları bilgilendirmenin sorumluluğunda olduklarını vurguladı. “Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok, devletimizin tüm organları gerekli çalışmaları yapıyor” diyen Tatar, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Toplantının devamının yarın Aydın’da gerçekleştirileceği ve Didim’e geçileceği ifade edildi. AFAD’ın, gerek görülmesi durumunda yerel yönetimlere ve halka çeşitli yöntemlerle uyarılar ileteceği bilgisi verildi.

TSUNAMİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, tsunami konusuna dair değerlendirmelerde bulundu. “Geçmişten gördüğümüz olaylar gelecekte de tekrar edebilir ancak can kaybı yaşanmayacak. Tsunami Türkiye kıyılarına ulaştığında gücü azalacak. Yapmamız gereken, kıyıdan daha uzağa gitmek” ifadelerini kullandı.

VOLKANİK PATLAMA TEHLİKESİ YOK

Volkanik patlama riskine dair bilgi veren Prof. Dr. Levent Gülen, “Sismik deprem aktivitesi 25 Ocak’tan bu yana sürüyor. Yer kabuğundaki magma, basınç ve sıcaklık altında bulunuyor. Bu durum, küçük depremlere yol açıyor” dedi. Magma odasının derinliği hakkında bilgi veren Gülen, “Şu an itibariyle bir patlama tehlikesi yok. Eğer sismik aktivite sığ bölgelere yaklaşırsa, volkan püskürmesi söz konusu olabilir” açıklaması yaptı. Durumun 7 gün 24 saat izlenmekte olduğunu ve vatandaşların bu konuda rahat olmalarını istedi.