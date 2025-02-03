Afad’tan Ege’de 400’ün Üzerinde Deprem Açıklaması

DEPREM FAALİYETİ ARTIYOR

AFAD, “Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400’ün üzerine çıkmıştır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar, AFAD ile iş birliği yaparak bu sismik hareketliliği çeşitli açılardan incelemektedir. Vatandaşlardan, sosyal medyada ortaya çıkabilecek yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica ediliyor.

DEPREM SONSATIRLARINDAKİ BÜYÜKLÜKLER

Ege Denizi’nde 1-3 Şubat dönemi içinde, en küçüğü 1,3, en büyüğü ise 4,8 mertebesinde birçok sarsıntı kaydedildi. AFAD’nın yaptığı açıklamada, “28 Ocak tarihinden bu yana 400’ün üzerinde deprem meydana geldi.” denildi. Elde edilen bilgilere göre, bu deprem fırtınası şeklinde gelişen hareketlilik sırasında kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir.

DEPRESYONUN DERİNLİĞİ VE YERİ

Depremlerin çoğu, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda ve derinlikleri 5 – 25 km arasında değişim göstermektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın gerçekleşen deprem ise 140 km mesafede olmuştur. 2011-2012 yıllarında da benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, bu süreç boyunca meydana gelen depremler, herhangi bir volkanik hareketliliğe sebep olmamıştır.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA VE HATIRLATMALAR

Türkiye’deki bilim insanları ve araştırıcılar, mevcut sismik hareketliliği AFAD ile koordine biçimde incelemeye devam ediyor. “Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur.” uyarısı yapıldı. Gelişmeler titizlikle izleniyor.