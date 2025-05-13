“Afad Ve Kandilli Artık Uzlaşsın!”

DEPREM TANSİYONUNU ARTIRIYOR

İstanbul’da 23 Nisan günü yaşanan 5.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremler sonrası halk arasında oluşan tedirginlik devam ediyor. Bugün de İstanbullular, Marmara Denizi’nin Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki bir depremle güne başladı. Kandilli Rasathanesi ise bu depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

GÖRÜR’DEN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

Depremin ardından dikkatler, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e yöneldi. Görür, konuyla ilgili olarak “Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alanları değişimleri devam ediyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

AFAD VE KANDİLLİ’YE UYARI

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin durumu hakkında değerlendirmelerini sunan bir başka uzman oldu. Ercan, sabah saatlerinde gerçekleşen deprem hakkında “Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18’de olan M4,1’lik deprem M6,2’nin artçısıdır. Kaygılanacak bir durum yoktur.” dedi. Ayrıca, Ercan, “Kandilli Gözlemevi ile AFAD yerfizikçileri bir an önce bir araya gelerek yerkabuğunun sarsım hız yapısı üzerine uzlaşıp, aynı kalıbı kullanmalıdır. Yoksa, aynı ülkede, aynı deprem için iki ayrı saygın jeofizik gözlemevinince verilen deprem özelliklerinin birbirlerinden ayrı olması çağcıl jeofizik bilimine yakışmıyor.” şeklinde bir çağrıda bulundu.