Afad Ve Kandilli Uzlaşmalı!

İSTANBUL’DA DEPREM PANİĞİ SÜRÜYOR

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 5.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından endişeler devam ediyor. Bugün İstanbullu, güne Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında gerçekleşen 3,8 büyüklüğündeki bir depremle başladı. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü ise 4,1 olarak açıkladı.

GÖRÜR’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Depremin hemen ardından gözler yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e çevrildi. Görür, “Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alanl değişimleri devam ediyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ERCAN’DAN ÇAĞRI

Bir diğer önemli isim olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise depremle ilgili değerlendirme yaptı. Ercan, sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde gerçekleşen deprem için, “Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18’de olan M4,1’lik deprem M6,2’nin artçısıdır. Kaygılanacak bir durum yoktur.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ercan, önemli bir çağrıda bulunarak “Kandilli Gözlemevi ile AFAD yerfizikçileri bir an önce bir araya gelerek yerkabuğunun sarsım hız yapısı üzerine uzlaşıp, aynı kalıbı kullanmalıdır. Yoksa, aynı ülkede, aynı deprem için iki ayrı saygın jeofizik gözlemevinince verilen deprem özelliklerinin birbirlerinden ayrı olması çağcıl jeofizik bilimine yakışmıyor.” dedi.