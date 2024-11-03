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“Afet Bölgesinde Gönüllü Dayanışma”

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İSPANYA’DAKİ SEL FELAKETİNE DAYANIŞMA

İspanya, 211 kişinin hayatını kaybettiği tarihi bir sel felaketi ile sarsılıyor. Bu felaketin ardından, ülkenin dört bir yanından birçok gönüllü, afet bölgesindeki temizlik çalışmalarına katılarak destek sağlıyor.

GÖNÜLLÜLERİN DESTEKLERİ

Bölgedeki temizlik ve onarım çalışmaları için bir araya gelen binlerce gönüllü, yaşanan trajedinin ardından birlik ve dayanışma örneği gösteriyor. Bu çalışmalar, felaketin etkilerini azaltmak ve bölge halkının yaşam standartlarını iyileştirmek için büyük bir önem taşıyor.

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