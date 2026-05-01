Uğurcan Çakır Avrupa’da İkinci Kurtarış Yüzdesiyle Parlıyor

Galatasaray’ın kalecisi Uğurcan Çakır, göstermiş olduğu performansla Avrupa futboluna damgasını vurmaya devam ediyor. Milli kaleci, istatistikleri ile dikkat çekici isimleri geride bırakmayı başardı.

AVRUPA’DA İKİNCİ SIRADA

Uğurcan Çakır, Avrupa’nın en iyi 10 büyük ligi temel alındığında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip ikinci kaleci konumuna yükseldi. Yüzde 79 kurtarış oranıyla zirvenin iddialı isimlerinden biri oldu.

ZİRVENİN SAHİBİ SCHERPEN

Listenin liderliğini, yüzde 81.2’lik oranıyla Union SG kalecisi Kjell Scherpen sürdürüyor. Uğurcan Çakır ise hemen arkasındaki ikinci sırada kendine yer buldu.

DİOGO COSTA GERİDE KALDI

Galatasaray’ın başarılı kalecisi, Porto’nun yıldız file bekçisi Diogo Costa’yı da geride bıraktı. Portekizli kaleci, yüzde 78.5 oranıyla üçüncü sırada yer almakta.

KRİTİK KURTARILIŞLAR

Sezon boyunca gerçekleştirdiği kritik kurtarışlarla takımına önemli katkılarda bulunan Uğurcan Çakır, Galatasaray’ın başarısında kilit rol üstlenen isimlerden biri haline geldi.