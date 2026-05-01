Uğurcan Çakır Avrupa’da İkinci Kurtarış Yüzdesiyle Parlıyor

Galatasaray’ın kalecisi Uğurcan Çakır, göstermiş olduğu performansla Avrupa futboluna damgasını vurmaya devam ediyor. Milli kaleci, istatistikleri ile dikkat çekici isimleri geride bırakmayı başardı.

AVRUPA’DA İKİNCİ SIRADA

Uğurcan Çakır, Avrupa’nın en iyi 10 büyük ligi temel alındığında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip ikinci kaleci konumuna yükseldi. Yüzde 79 kurtarış oranıyla zirvenin iddialı isimlerinden biri oldu.

ZİRVENİN SAHİBİ SCHERPEN

Listenin liderliğini, yüzde 81.2’lik oranıyla Union SG kalecisi Kjell Scherpen sürdürüyor. Uğurcan Çakır ise hemen arkasındaki ikinci sırada kendine yer buldu.

DİOGO COSTA GERİDE KALDI

Galatasaray’ın başarılı kalecisi, Porto’nun yıldız file bekçisi Diogo Costa’yı da geride bıraktı. Portekizli kaleci, yüzde 78.5 oranıyla üçüncü sırada yer almakta.

KRİTİK KURTARILIŞLAR

Sezon boyunca gerçekleştirdiği kritik kurtarışlarla takımına önemli katkılarda bulunan Uğurcan Çakır, Galatasaray’ın başarısında kilit rol üstlenen isimlerden biri haline geldi.

Gündem

Real Madrid’de Mourinho Krizi Derinleşiyor

Real Madrid, yeni teknik direktör arayışında Jose Mourinho'nun ismini düşündü ancak futbolcuların tepkisi, yönetimde gerginliğe yol açtı.
Gündem

Beşiktaş, Gaziantep FK’yı Deplasmanda Mağlup Etti

Beşiktaş, Süper Lig'deki 32. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda Djalo ve Asllani'nin golleriyle kazandı.
Gündem

İstanbul’da Basın Mensupları İçin 1 Mayıs Güzergahları Belirlendi

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için basın mensuplarının ulaşımını kolaylaştıracak özel geçiş yolları oluşturuldu.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs Kutlama Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm işçi ve işverenlere sevgi ve selamlarını iletti.
Gündem

Trabzonspor’un Net Borcu 5 Milyar 27 Milyon TL Olarak Açıklandı

Trabzonspor, KAP aracılığıyla 5.027 milyar TL net borcu bulunduğunu kamuoyuna duyurdu.