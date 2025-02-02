Affleck ve Garner Çocukları İçin Dost Kaldı

BOŞANMA SONRASI DOSTLUK

Bu konudaki dikkat çeken örneklerden biri Ben Affleck ve eski eşi Jennifer Garner’dır. Garner ve Affleck, tam 10 yıl süreyle 2005’ten 2015’e kadar evli kalmış ve üç çocukları bulunuyor. Bu çocuklar arasında 19 yaşındaki Violet, 16 yaşındaki Seraphina ve 12 yaşındaki Samuel yer alıyor.

ÇOCUKLARINI ÖNCELİK OLARAK GÖRÜYORLAR

Garner ve Affleck, boşanmalarının ardından çocukları için dost kalmayı önemsemişlerdir. Ancak bu dostluğun zorlukları da olabiliyor. Özel hayatlarındaki gelişmeler ve her iki tarafın diğer ilişkileri, çocuklarının yararına olmayı hedefleyen bu dostluğu etkileme potansiyeline sahip.