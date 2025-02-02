More
Gündem

Affleck ve Garner Çocukları İçin Dost Kaldı

affleck-ve-garner-cocuklari-icin-dost-kaldi

BOŞANMA SONRASI DOSTLUK

Bu konudaki dikkat çeken örneklerden biri Ben Affleck ve eski eşi Jennifer Garner’dır. Garner ve Affleck, tam 10 yıl süreyle 2005’ten 2015’e kadar evli kalmış ve üç çocukları bulunuyor. Bu çocuklar arasında 19 yaşındaki Violet, 16 yaşındaki Seraphina ve 12 yaşındaki Samuel yer alıyor.

ÇOCUKLARINI ÖNCELİK OLARAK GÖRÜYORLAR

Garner ve Affleck, boşanmalarının ardından çocukları için dost kalmayı önemsemişlerdir. Ancak bu dostluğun zorlukları da olabiliyor. Özel hayatlarındaki gelişmeler ve her iki tarafın diğer ilişkileri, çocuklarının yararına olmayı hedefleyen bu dostluğu etkileme potansiyeline sahip.

ÖNEMLİ

Gündem

Suriye Cumhurbaşkanının İlk Ziyareti Riyad’a

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan'a ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirerek uluslararası ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.
Gündem

Karaman’da Yaralama Olayının Detayları Açığa Çıktı

Karaman'da hastane müdürünü tüfekle vuran Süleyman Y.'nin eşi H.Y., ifadesinde şiddet ve yanlış anlama yaşandığını belirtti. Cinsel birliktelik iddialarını reddetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.