Afganistan’da Deprem: Ölü Sayısı 1124

AFGAN KIZILAYI’NDAN AÇIKLAMA

Afgan Kızılayı, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem sonrası can kayıplarına dair bilgi verdi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1124’e, yaralı sayısı ise 3 bin 251’e yükseldi. Ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığı, çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olabileceği ifade edildi. Yetkililer, yaralıların tahliyesinin sürmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının değişebileceğini belirtti. Deprem sonrası bazı bölgelerdeki toprak kaymaları, yolların kapanmasına neden oldu ve ulaşılması zor bölgeler için kapalı yolların yeniden açılması gerektiği bildirildi.

arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı köylere ulaşmak için çalışmalara devam ettiğini açıkladı. Dağlık arazi ve kötü hava koşullarının ulaşımı zorlaştırdığı vurgulandı. Ekipler ve halkın birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda enkazdan çıkarılan yaralılar, helikopterlerle hastanelere sevk ediliyor.

uluslararası yardım seferberliği

Afganistan yönetiminin yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere gibi ülkeler, bölgeye yardım göndereceklerini açıkladı. UNICEF, depremden etkilenen ailelere yönelik 2 bin yardım kitini bölgeye ulaştırdığını bildirdi. Yardım kitleri, hijyen malzemeleri, sıcak kıyafetler, battaniye ve mutfak gereçlerini içeriyor.

ülkedeki en şiddetli depremlerden biri

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Yerel yetkililer, bu depremin ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtiyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise depremin, ilk etapta 12 bin kişiyi doğrudan etkilediği bilgisini paylaştı.