Afganistan’da Hastane Saldırısında 400 Ölü Açıklandı

Afganistan yönetimi, başkent Kabil’de bir hastaneye yapılan saldırıda 400 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yetkililer, söz konusu saldırının pazartesi akşamı gerçekleştiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu ifade etti.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI TEDAVİ EDİLİYORDU

Hükümet sözcüsü yardımcısı Hamdullah Fitrat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hava saldırısının yerel saatle yaklaşık 21.00’de uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği bir hastaneyi hedef aldığını aktardı. Fitrat, 2 bin yatak kapasiteli hastanenin büyük bir kısmının yıkıldığını ve şu ana kadar 400 kişinin yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini bildirdi. Yetkililer, saldırıda yaklaşık 250 kişinin yaralandığını ve kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışmalarını devam ettirdiğini duyurdu. Yerel televizyon kanallarına yansıyan görüntülerde, güvenlik güçlerinin el fenerleriyle yaralıları enkazdan çıkarmaya çalıştığı, itfaiye ekiplerinin ise yıkılan binada başlayan yangını söndürme çabalarını sürdürdüğü görüldü.

AFGANİSTAN’DAN SERT TEPKİ

Saldırıya dair açıklama yapan Afganistan hükümet sözcüsü Zabihullah Mujahid, olayın sivilleri hedef aldığını savunarak saldırıyı şiddetle kınadı. Mujahid, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların hastanede tedavi gören kişiler olduğunu ifade etti.

PAKİSTAN: ASKERİ TESİSLERİ HEDEF ALDIK

Öte yandan, Pakistan iddiaları reddetti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in sözcüsü Mosharraf Zaidi, Kabil’deki bir hastanenin hedef alındığı yönündeki suçlamaların doğru olmadığını belirtti. Pakistan Enformasyon Bakanlığı da saldırıların askeri tesisler ve militan altyapısına yönelik olduğunu açıkladı.