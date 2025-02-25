Afganistan’da Sel Felaketi: 21 Ölü

AFGANİSTAN’DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Afganistan genelinde şu günlerde etkili olan şiddetli yağmur ve kar yağışı, bölgede ciddi sorunlara yol açıyor. Ülkenin batısındaki Farah vilayetinde meydana gelen yoğun yağışlar, beraberinde sellere neden oldu.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet Yönetim Kurumu Başkanı Mohammad Israel Sayar, yaşanan olayda kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere toplam 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını belirtiyor.

METEOROLOJİK UYARILAR YAPILIYOR

Ülke genelinde durumun ciddiyetini artıran bir başka önemli gelişme de, meteoroloji servisinin yaptığı açıklama. Servis, Afganistan’ın 34 eyaletinden 32’sinde kar yağışı ve yağmurla birlikte ani sel uyarısında bulunuyor. Bu durum, bölgedeki yaşamı tehdit eden bir tehlike oluşturuyor.