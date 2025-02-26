Afganistan’da Şiddetli Yağış Can Kaybını Artırdı

Afganistan, pazartesi gününden bu yana devam eden yoğun yağmur ve kar yağışıyla başa çıkmaya çalışıyor. Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Abdullah Jan Saiq, özellikle Farah, Kandahar ve Helmand vilayetlerinde önemli kayıpların meydana geldiğini aktardı.

KAYIPLAR VE ZARARLAR

Saiq’in bildirdiğine göre, bu felaket sonucunda şu ana kadar 36 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı. Bunun yanı sıra, yıkım etkileri daha geniş bir alana yayıldı; 240 ev tamamen yıkıldı, 61 ev hasar gördü ve yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Acil yardım ekipleri, etkilenen bölgelere yönlendirildi. Aynı zamanda, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

ULAŞIMDA ZORLUKLAR

Yoğun kar yağışının bazı bölgelerde yolları kapatmasıyla, Bayındırlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarla ulaşımın yeniden sağlanması hedefleniyor. Farah vilayeti ise özellikle bu felaketten en çok etkilenen bölge olarak ön plana çıkıyor. Dün yaşanan sel olayında en az 21 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

SEL VE TAŞKIN UYARISI

Afganistan Meteoroloji Servisi, ülkenin 34 vilayetinden 32’sinde kar yağışı ve sağanak yağmurun devam edeceğini belirtiyor. Bu duruma bağlı olarak ani sel ve taşkın riskine karşı vatandaşları uyarıyor.