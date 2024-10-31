Afra Saraçoğlu’ndan Eski İmaj Açıklaması!

AFRA SARAÇOĞLU’NDAN YENİ PAYLAŞIM

Afra Saraçoğlu’ndan yeni bir paylaşım geldi. Eski imajını özleyen Saraçoğlu, “Yakında bu saça geri döneceğim” ifadesini kullandı. Instagram’ı aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alan Afra Saraçoğlu, her paylaşımıyla dikkat çekiyor. Bu kez de eski imajına özlem duyduğunu dile getirdi. Sarı saçlarını özlediğini belirten güzel oyuncu, geçmişten bir fotoğrafını paylaştı. “Sanırım uzun sarı saçlarımı özlüyorum. Yakında bu saça geri döneceğim.” şeklinde bir açıklama yaptı.

AŞK HAYATLARI DA MERAK EDİYOR

Yalı Çapkını dizisinde üç sezon boyunca ‘Ferit Korhan’ ve ‘Seyran Korhan’ karakterleri ile izleyicilerin karşısına çıkan Afra Saraçoğlu’nun Mert Ramazan Demir ile olan özel hayatı da gündemde. Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirlerini tekrar takip etmeye başlamıştı. Bu durum hayranları tarafından merakla karşılandı.

ELBİSESİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde “Hayatımın elbisesi” dediği bir paylaşımda bulundu. Bu kıyafet, İngiliz bir markaya ait ve paylaşım sonrası elbisenin fiyatı da ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu’nun “hayatının elbisesi” olarak tanımladığı bu elbisenin 23 bin TL olduğu öğrenildi.