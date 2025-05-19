Afrika’dan Sıcak Hava Geliyor

YAĞIŞLI HAVANIN GİDİŞİ

Yağışlı hava ülkemizi terk etmeye hazırlanıyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası yola çıktı ve çarşamba günü yurda giriş yapması bekleniyor. Sıcak hava, İstanbul’da 30 derece, İzmir’de 33 derece, Ankara’da ise 31 dereceye kadar ulaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ifade ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 3-5 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği aktarıldı.

TOZ UYARISI VE AFRİKA’DAN GELEN SICAKLIK

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Türkiye’deki soğuk havalar, yerini Afrika üzerinden gelecek olan sıcağa bırakıyor. Çarşamba gününden itibaren sıcak hava dalgası ülkemize doğru hareket ediyor. Sıcaklıklarda 10 derecelik bir artış bekleniyor; İstanbul’da perşembe günü 31 derece, İzmir 33 ve Ankara 31 derece olacak.

REGİYONLARA GÖRE HAVA DURUMU

Bölgelere göre hava durumu şöyle tahmin ediliyor:

Marmara Bölgesi parçalı ve az bulutlu geçiyor. Örneğin; Balıkesir 26°C, Edirne 25°C, İstanbul 21°C, Kırklareli 23°C olarak değerlendiriliyor. Ege Bölgesi de parçalı ve az bulutlu olacak; Aydın 24°C, Denizli 29°C, İzmir 26°C ve Muğla 26°C görülüyor. Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz gibi diğer bölgelerde de hava durumu benzer şekilde geçişiyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor; Temmuz’da Amasya 26°C, Artvin 16°C, Trabzon 17°C, Erzurum 17°C gibi sıcaklık değerleri kaydediliyor. Doğu Anadolu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’de benzer şekilde parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor; Diyarbakır 32°C, Gaziantep 29°C ve Siirt 31°C olarak tahmin ediliyor.