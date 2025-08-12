Afrika Sıcakları Türkiye’de Devam Ediyor

Gündem

AFRİKA SICAKLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Afrika kökenli sıcak hava dalgaları, Türkiye genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Şanlıurfa’da devam eden kavurucu sıcak havalar, yerel halkın yaşamını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Kentteki termometreler 53 dereceyi göstererek rekor seviyelere ulaştı.

VATANDAŞLARDAN SICAK HAVALARA YORUMLAR

Şanlıurfa’da yaşayan vatandaşlardan Adil İpeksever, “Havanın çok sıcak olduğunu ve gölgelik alanlarda zaman geçirmeye gayret ettiğimizi” ifade etti. Diğer bir vatandaş Eyüp Saygan ise İzmir’den geldiğini belirterek, “Şanlıurfa’nın İzmir’e göre çok sıcak olduğunu” dile getirdi. Saygan, özellikle yaz mevsiminde Şanlıurfa’da yaşamanın oldukça zor olduğunu kaydetti.

