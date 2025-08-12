Afrika Sıcakları Türkiye’de Devam Ediyor

SICAK HAVA ŞANLIURFA’DA ETKİSİNİ GÖSTERMİŞTİR

Afrika sıcakları Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa’daki kavurucu sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte termometreler 53 dereceyi gösteriyor.

Vatandaşlardan Adil İpeksever, havanın aşırı sıcak olduğunu ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeye özen gösterdiklerini aktarıyor. Bir diğer vatandaş Eyüp Saygan ise, İzmir’den geldiğini belirterek, Şanlıurfa’nın İzmir’e nazaran çok daha sıcak olduğunu ifade ediyor. Özellikle yaz mevsiminde burada yaşamanın oldukça zor olduğunu vurguluyor.