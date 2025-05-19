Afrika’ya Sıcak Hava Geliyor!

Yağışlı hava ülkeyi terk ediyor. Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgası yola çıktı. Çarşamba günü yurda girmesi beklenen sıcak hava, ülke genelinde etkili olacak. Sıcaklık İstanbul’da 30 dereceye ulaşacakken, İzmir 33, Ankara 31 derece seviyesine kadar yükselebiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; ülkemizin kuzeydoğu bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarılıyor. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgârın genel olarak güney yönlerden orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği bildirildi.

toz uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden dolayı ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde bozulma ve görüş mesafesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

afrika’dan geliyor

Soğuk havalar, yerini Afrika’dan gelecek sıcak havaya bırakıyor. Çarşamba gününden itibaren yurdumuza Afrika üzerinden sıcak hava dalgası geçiş yapacak. Sıcaklıklarda 10 derecelik bir artış öngörülüyor. İstanbul’un, Perşembe günü 31 dereceyi bulması, İzmir’in 33, Ankara’nın ise 31 derece civarına çıkması bekleniyor. Bölgelere göre hava durumu aşağıdaki gibidir;

marmara

Marmara Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir hava durumu geçirecek.

BALIKESİR, 26°C – Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE, 25°C – Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 21°C – Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 23°C – Parçalı ve az bulutlu

ege

Ege Bölgesi, parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 24°C – Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 29°C – Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 26°C – Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 26°C – Parçalı ve az bulutlu

akdeniz

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava durumu gözlemlenecek.

ADANA, 29°C – Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 29°C – Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 27°C – Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA, 26°C – Parçalı ve az bulutlu

iç anadolu

İç Anadolu’da hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

ANKARA, 22°C – Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 25°C – Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 26°C – Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR, 22°C – Parçalı ve az bulutlu

batı karadeniz

Batı Karadeniz’de, hava genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek.

BOLU, 21°C – Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU, 21°C – Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 20°C – Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 20°C – Parçalı ve az bulutlu

orta ve doğu karadeniz

Orta ve Doğu Karadeniz’in, parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 26°C – Parçalı bulutlu

ARTVIN, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 19°C – Parçalı bulutlu

TRABZON, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

doğu anadolu

Doğu Anadolu’daki hava, parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bildiriliyor.

ERZURUM, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 29°C – Parçalı ve az bulutlu

VAN, 20°C – Parçalı ve az bulutlu

güneydoğu anadolu

Güneydoğu Anadolu, parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR, 32°C – Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP, 29°C – Parçalı ve az bulutlu

MARDİN, 29°C – Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 31°C – Parçalı ve az bulutlu