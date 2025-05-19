Afrika’ya Sıcak Hava Geliyor!

Yağışlı hava ülkeyi terk ediyor. Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgası yola çıktı. Çarşamba günü yurda girmesi beklenen sıcak hava, ülke genelinde etkili olacak. Sıcaklık İstanbul’da 30 dereceye ulaşacakken, İzmir 33, Ankara 31 derece seviyesine kadar yükselebiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; ülkemizin kuzeydoğu bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarılıyor. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgârın genel olarak güney yönlerden orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği bildirildi.
toz uyarısı
Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden dolayı ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde bozulma ve görüş mesafesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
afrika’dan geliyor
Soğuk havalar, yerini Afrika’dan gelecek sıcak havaya bırakıyor. Çarşamba gününden itibaren yurdumuza Afrika üzerinden sıcak hava dalgası geçiş yapacak. Sıcaklıklarda 10 derecelik bir artış öngörülüyor. İstanbul’un, Perşembe günü 31 dereceyi bulması, İzmir’in 33, Ankara’nın ise 31 derece civarına çıkması bekleniyor. Bölgelere göre hava durumu aşağıdaki gibidir;
marmara
Marmara Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir hava durumu geçirecek.
BALIKESİR, 26°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE, 25°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
ege
Ege Bölgesi, parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ, 29°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 26°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 26°C – Parçalı ve az bulutlu
akdeniz
Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava durumu gözlemlenecek.
ADANA, 29°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 29°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 27°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA, 26°C – Parçalı ve az bulutlu
iç anadolu
İç Anadolu’da hava, parçalı ve az bulutlu olacak.
ANKARA, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 25°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 26°C – Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
batı karadeniz
Batı Karadeniz’de, hava genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek.
BOLU, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP, 20°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 20°C – Parçalı ve az bulutlu
orta ve doğu karadeniz
Orta ve Doğu Karadeniz’in, parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 26°C – Parçalı bulutlu
ARTVIN, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 19°C – Parçalı bulutlu
TRABZON, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
doğu anadolu
Doğu Anadolu’daki hava, parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bildiriliyor.
ERZURUM, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA, 29°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN, 20°C – Parçalı ve az bulutlu
güneydoğu anadolu
Güneydoğu Anadolu, parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR, 32°C – Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP, 29°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN, 29°C – Parçalı ve az bulutlu
SİİRT, 31°C – Parçalı ve az bulutlu