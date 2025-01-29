Afyonkarahisar’da Oğlu Tarafından Vurulan Kadın Defnedildi

AFYONKARAHİSAR’DA ÜZÜCÜ BİR OLAY YAŞANDI

Afyonkarahisar’da 19 yaşındaki oğlu tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 41 yaşındaki anne, büyük bir üzüntüyle toprağa verildi. Dört çocuk annesi kadının cenaze töreninde aile bireyleri sinir krizleri geçirdi. Olay, kent merkezi Fatih mahallesinde geç saatlerde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, oturdukları sokakta bir kavga yaşandığı ve bir kişinin vurulduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Sevgi Erbay’ı (41) evde hareketsiz halde buldu. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından görgü tanıklarının ifadelerini alan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin motosikletle kaçtığını belirledi. Şüphelilerin peşine düşen ekipler, O.K. ve kadının öz oğlu H.H.B. isimli şahısları olay yerinin yakınında yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, tetiği çeken kişinin genç kadının oğlu H.H.B. olduğu anlaşıldı. Şüpheli, ifadesinde annesinin başka bir erkekle ilişkisi olduğu haberini aldığını ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ayrıca, saldırıda kullanılan tüfeği bir boş araziye attıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

CENAZE TÖRENİNDE DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Hayatını kaybeden Sevgi Erbay’ın toplamda dört çocuk annesi olduğu bildirildi. Erbay’ın cenazesi, otopsinin ardından aile bireylerine teslim edildi. Genç kadın, Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyünde öğle namazından sonra gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Tabutunun başına örtülen tülbent ile birlikte aile üyeleri, cenazeye katılarak büyük bir üzüntü yaşadı. Erbay, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında aile kabristanlığında toprağa verildi. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.