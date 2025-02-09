Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

KAZA YERİ VE OLAY ANI

Kaza, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda gerçekleşti. R.Ç. (46) yönetimindeki 03 ADS 045 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Bu talihsiz kazada sürücü R.Ç. ile otomobildeki yolcular A.Ç. (47), F.Z. (44), A.Z. (21) ve T.Ç.Z. (11) yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıları Bolvadin Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

YARALILARIN DURUMU

Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı aktarıldı. Ekipler, kazanın nedenlerine yönelik bir inceleme başlattı. (DHA)