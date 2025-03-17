Ağabey Ercan Deniz’den Bomba Açıklamalar

ÖZCAN DENİZ’LE ŞAŞIRTAN AÇIKLAMALAR

Şarkıcı Özcan Deniz ile arası kötü olan ağabeyi Ercan Deniz, “Neler Oluyor Hayatta” programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özcan Deniz’i vergi kaçırmakla suçlayan Ercan Deniz, “Kendimi de onları da yakmaya hazırım” ifadesiyle kardeşine yönelik sert ithamlarını dile getirdi.

AĞABEYİN SÖZLERİ FIRTINA HAKİM

Ercan Deniz, bu itiraftan sonra ilk kez bir medya platformunda, “Neler Oluyor Hayatta”da söz aldı. Ağabey Deniz’in bu açıklamaları, ünlü sanatçı Özcan Deniz’in zor günler geçireceğini gösteriyor.