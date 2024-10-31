Ağabeyin Silahı, Kız Kardeşini Vurdu

Olayın Geçmişi

Dün gece saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi’nde dikkat çekici bir olay yaşandı. Ayşe Koçak ile ağabeyi Harun Koçak arasında evde bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın ardından ağabey Koçak, banyoya girerek silahı hazırlamaya başladı. Aniden silah patladı ve durum karmaşıklaştı.

Yaralanma ve Sonuçları

Ayşe Koçak ile diğer kardeşler, ağabeylerinin intihar ettiği düşüncesiyle banyoya koştu. Bu esnada Harun Koçak’ın elindeki silahı gören kardeşler, silahı almak için hamle yaptı. Bu hareket sonucu silah bir kez daha ateş aldı ve mermiler Ayşe Koçak’ın başına isabet etti. Koçak, kanlar içinde yere yığılarak ağır yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında hayatını kaybetti.

Polis Müdahalesi

Olayın hemen ardından polis ekipleri, ağabey Harun Koçak’ı ruhsatsız silah ile birlikte gözaltına aldı. Olay sırasında evde Ayşe Koçak’ın 8 yaşındaki oğlu H.B’nin de bulunduğu öğrenildi. Aile içi tartışmaların neden kaynaklandığı merak ediliyor. “Kavgaları hiç olmazdı.” şeklinde ifade edilen bulgular, ailenin daha önceki huzurlu zamanlarını hatırlatıyor.