Ağaçların Yok Olma Riski Artıyor

AĞAÇ TÜRLERİ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Dünya çapında ağaç türlerinin hızla yok olma tehlikesi altında olduğunu duyuran uzmanlar, 192 ülkede ağaçların tehdit altında olduğunu vurguluyor. Yapılan araştırmalar, doğadaki ağaç türlerinin üçte birinden fazlasının yok olma riski taşıdığını gösteriyor. Bu oran, nesli tükenme tehdidi altındaki tüm kuş, memeli, sürüngen ve amfibik türlerin toplamını dahi aşıyor. Bu endişe verici durum, BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’nde ele alındı.

Bu tablo, dünya liderlerinin doğayı korumak amacıyla bir araya geldiği BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’nde (COP 16) gündeme geldi. Kolombiya’nın Cali kentindeki zirvede, 2030 yılına kadar karaların, denizlerin ve okyanusların yüzde 30’unun korunması hedefleniyor. Zirvede, ağaçların sağladığı hayati faydalar ve karşı karşıya kaldıkları tehlikeler tekrar vurgulandı. Ağaçlar, hava temizleme ve karbon emisyonlarını azaltma gibi çevresel işlevlerinin yanı sıra, binlerce kuş, böcek ve memeli türüne yuva sağlayarak ekosistemin dengesi için kritik rol oynuyor. Ancak, son araştırmalar doğadaki ağaçların yüzde 38’inin yok olma tehlikesi altında olduğunu gösteriyor. Bu çalışma, Botanik Bahçeler Koruma Uluslararası (BGCI) ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) iş birliğiyle 1000’den fazla bilim insanının katkılarıyla gerçekleştirildi. BGCI’den Emily Beech, ağaçların dünyanın dört bir yanında tehdit altında olduğunu ifade ederek, yerel koruma çalışmalarının öncelik kazanması gerektiğinin altını çiziyor.

AĞAÇLARIN YOK OLMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Uzmanlar, ağaçların yok olmasına yol açan en büyük etkenlerin tarım için arazi açma ve ağaç kesimi olduğunu belirtiyor. Ayrıca, ılıman bölgelerde ağaçların hastalık ve zararlılar tarafından da tehdit altında olduğu kaydediliyor. Magnolia, meşe ve akçaağaç gibi tanınmış türler, en fazla risk altında olan ağaçlar arasında yer alıyor.

Londra’daki Kew Kraliyet Botanik Bahçesi’nde görevli bilim insanları, ağaç türlerini korumak adına tohumları toplayarak arboretumlarda özel olarak yetiştiriyor. Kew’den koruma araştırmacısı Steven Bachman, “Bu rakamlar gerçekten şoke edici. Ağaçlar yok olursa, onlara bağlı olan pek çok tür de yok olacak” diyerek biyoçeşitlilik krizinin önemini vurguladı.

Ağaçların yok olması, diğer bitki ve hayvan türlerini de yok olma riskiyle karşı karşıya getiriyor. Avrupa’nın birçok bölgesinde kirpiler doğal yaşam alanlarını yitiriyor ve bu durum nesillerini tehlikeye sokuyor. Göçmen kuşların dinlenmek için kullandığı geniş İngiltere sahil alanlarının daralması, dört kıyı kuşu türünü kırmızı listeye taşıdı. Gri yağmurcu, dunlin, taş turnası ve kervan çulluğu gibi kuş türlerinin korunması için daha fazla önlem alınması gerekmektedir.