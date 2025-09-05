Gündem

Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altında

agaclik-alanda-yangin-kontrol-altinda

YANGININ ÇIKTIĞI AN

Dün saat 15.40 sularında Piyalepaşa Bulvarı’ndaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Otların içerisinde başlayan yangın, kısa bir süre içinde çevredeki ağaçlara sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler, çevrede yeni bir yangın çıkma ihtimaline karşı soğutma çalışması yapmak için uzun süre bölgede kaldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ağaçların altında ateş yaktığı tespit edilen M.T. (40) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. M.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘Kasten yangına sebebiyet verme’ suçundan adliyeye sevk edilecek. Şüphelinin ateş yaktığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

