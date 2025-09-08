Gündem

Ağrı Dağı’nda Hava Kayaları Kopardı

agri-dagi-nda-hava-kayalari-kopardi

DAĞDAKİ DOĞAL OLAY

Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı’nda, sıcak hava dalgası yüzünden kayalar yerlerinden koparak yamaçlardan aşağıya yuvarlandı. Eteklerde yaşanan bu doğal olay, görsel açıdan ilginç bir manzara sundu fakat dağcılar ve ziyaretçiler için büyük bir tehlike oluşturdu.

KAYALARIN HIZLA İLERLEYİŞİ

Görüntülerde, güneşin etkisiyle ısınan kayaların büyük gürültülerle parçalanarak aşağı doğru yuvarlandığı görüldü. Yamaçlarda yükselen yoğun toz bulutları arasında kaya parçalarının hızla ilerlediği anlar dikkat çekici bir şekilde kaydedildi.

Bölgede uzun süredir rehberlik yapan Cuma Saltık, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını ifade ederek, “Küresel ısınma doğanın dengesini ciddi şekilde etkiliyor. Ağrı Dağı’nda bile bu değişimi artık açıkça görmeye başladık” şeklinde yorumda bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

Zonguldak’Ta Kaza: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Çaydeğirmeni beldesinde gerçekleşen trafik kazasında sürücü, herhangi bir yaralanma olmadan kazayı atlattı.
Gündem

Çöp Kamyonu Geri Manevra Yaptı

Akşemsettin Mahallesi'nde geri giden çöp kamyonu aydınlatma direğine çarparak temizlik görevlisinin kolunu koparttı; bir işçi de yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.