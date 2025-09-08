Ağrı Dağı’nda Hava Kayaları Kopardı

DAĞDAKİ DOĞAL OLAY

Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı’nda, sıcak hava dalgası yüzünden kayalar yerlerinden koparak yamaçlardan aşağıya yuvarlandı. Eteklerde yaşanan bu doğal olay, görsel açıdan ilginç bir manzara sundu fakat dağcılar ve ziyaretçiler için büyük bir tehlike oluşturdu.

KAYALARIN HIZLA İLERLEYİŞİ

Görüntülerde, güneşin etkisiyle ısınan kayaların büyük gürültülerle parçalanarak aşağı doğru yuvarlandığı görüldü. Yamaçlarda yükselen yoğun toz bulutları arasında kaya parçalarının hızla ilerlediği anlar dikkat çekici bir şekilde kaydedildi.

Bölgede uzun süredir rehberlik yapan Cuma Saltık, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını ifade ederek, “Küresel ısınma doğanın dengesini ciddi şekilde etkiliyor. Ağrı Dağı’nda bile bu değişimi artık açıkça görmeye başladık” şeklinde yorumda bulundu.