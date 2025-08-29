Ağustos Ayı Enflasyon Beklentisi Açıklandı

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA SONUÇLARI

AA Finans tarafından gerçekleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile birlikte yapılan ağustos ayı enflasyon verilerine dair beklenti anketi 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Bu ankette, ekonomistlerin ağustosta bekledikleri aylık enflasyon ortalaması yüzde 1,79 olarak belirlendi. Aylık enflasyon beklentileri ise yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 arasında değişiyor.

YILLIK ENFLASYONUN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Ekonomistlerin belirlediği ağustos ayı enflasyon beklentisi (yüzde 1,79) ile birlikte, bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyon oranının yüzde 32,63’e düşmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, ekonomistlerin 2025 yılının sonu için yaptıkları enflasyon tahmini ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 seviyesine ulaştı.

TÜFE’DE TEMMUZ ARTIŞI

Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,06 oranında bir artış göstermişti. 2025 yılına ait büyük resmi çizen ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler hakkında detaylar şu şekildedir: