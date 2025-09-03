Gündem

Ağustos Enflasyon Oranı Açıklandı

agustos-enflasyon-orani-aciklandi

TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 oranında bir artış sergilerken, yıllık enflasyon oranı yüzde 32,95 olarak belirlendi.

Ekonomistlerin ağustos ayı için öngördüğü TÜFE artışı yüzde 1,79 seviyesindeydi; yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 32,63 olarak hesaplanıyordu. Diğer bir yandan, 2025 sonu için yapılan enflasyon tahminleri ise ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 olarak kaydedildi. Temmuz ayında yıllık enflasyon, beklentilerin altında kalarak yüzde 33,52 olarak ölçülmüştü ve aylık artış yüzde 2,06 olmuştu.

ÖNEMLİ

Manşet

Trabzonsporlu Taraftar, Uğurcan Adını Değiştirdi

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi, Trabzonspor camiasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Bir taraftar, oğlunun adını değiştirmek için mahkemeye gitmeyi tercih etti.
Gündem

Şanlıurfa’da Otobüs Devri Oldu: 27 Yaralı

Şanlıurfa'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Olayda yaralananların sağlık durumu ise araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.