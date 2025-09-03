Ağustos Enflasyon Oranı Açıklandı

TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 oranında bir artış sergilerken, yıllık enflasyon oranı yüzde 32,95 olarak belirlendi.

Ekonomistlerin ağustos ayı için öngördüğü TÜFE artışı yüzde 1,79 seviyesindeydi; yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 32,63 olarak hesaplanıyordu. Diğer bir yandan, 2025 sonu için yapılan enflasyon tahminleri ise ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 olarak kaydedildi. Temmuz ayında yıllık enflasyon, beklentilerin altında kalarak yüzde 33,52 olarak ölçülmüştü ve aylık artış yüzde 2,06 olmuştu.