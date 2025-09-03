Ağustos Enflasyon Rakamları Açıklandı

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı için enflasyon verilerini duyurdu. Açıklamaya göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 2,04 oranında artış sergiliyor. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistler, ağustos ayında TÜFE’nin yüzde 1,79 oranında artmasını ve yıllık bazda yüzde 32,63 olarak hesaplanmasını bekliyordu.

Ayrıca, ekonomistlerin 2025 sonu için enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 seviyesinde. Temmuz ayında ise enflasyon, beklenenin altında gelerek yüzde 2,06 oranında artış gösterdi ve yıllık enflasyon yüzde 33,52 olarak hesaplandı.