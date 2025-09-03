Ağustos Enflasyon Rakamları Açıklandı

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına dair enflasyon verilerini duyurdu. TÜİK’in verilerine göre, 2025 yılı Ağustos ayında tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış gözlemlenirken, bir önceki yılın Aralık ayına göre artış yüzde 21,50, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,95 oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise artış yüzde 39,62 şeklinde gerçekleşti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ağustos ayında TÜFE’nin aylık olarak yüzde 1,79 artacağını bekliyordu. Böylece ortaya çıkan enflasyon, beklentileri aştı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise E-TÜFE’nin ağustosta yüzde 3,23 oranında yükseldiğini bildirdi. ENAG’a göre son 12 aylık tüketici fiyat endeksi artışı ise yüzde 65,49 seviyesine ulaştı. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nin ağustosta aylık yüzde 1,84 ve yıllık yüzde 40,83 oranında arttığını belirtti. TÜİK’e göre ise temmuz ayındaki tüketici enflasyonu, aylık yüzde 2,06 ve yıllık yüzde 33,52 olarak kaydedilmişti.

AİLE HARCMALARIYLA İLGİLİ BİLGİLER

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri ise dikkat çekici oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28, ulaştırmada yüzde 24,86 ve konutta yüzde 53,27 artış kaydedildi. Bu ana grupların yıllık değişim üzerindeki etkileri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,10 ve konutta yüzde 8,12 olarak belirlendi. Ayrıca, ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 60,91 ile eğitim kategorisinde görüldü.

AYLIK DEĞİŞİM GÖSTERİYOR

Ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek değişim ise şu şekilde gerçekleşti: Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02, ulaştırmada yüzde 1,55 ve konutta yüzde 2,66 artış belirlendi. Aylık değişim üzerindeki etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 olarak kaydedildi. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış ise yüzde 6,04 ile alkollü içecekler ve tütün kategorisinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, en son 143 temel başlıktan 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla 20 temel başlıkta düşüş yaşanırken, 4 temel başlıkta değişim olmadığı görüldü. 119 temel başlığın ise endeksinde artış kaydedildi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 39,07 artış olarak gerçekleşti.