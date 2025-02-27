Ahırda Tüfekle Vurulmuş Olarak Bulundu

OLAYDA BİR BABANIN TRAJEDİSİ

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Taşburun Mahallesi’nde, babası olan Osman Yılmaz, kendi ahırında tüfekle vurulmuş bir şekilde hareketsiz halde bulundu. Olayın fark edilmesiyle birlikte jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ TESPİT ETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Osman Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Yılmaz’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

JANDARMA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Jandarma ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair kapsamlı bir araştırma süreci başlattı. Yılmaz’ın kesin ölüm sebebi, gerçekleştirilecek otopsinin ardından net olarak belirlenecek.