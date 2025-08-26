Gündem

Ahlat’ta Erdoğan’a İki Türkü Dinletildi

ETKİNLİKLERDE BİR ARAYA GELDİLER

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, etkinlik alanında kurulan han çadırında buluşup sohbet etti. Sohbetin ardından Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi Ahlat’taki evinde ziyaret etti.

İKİ TÜRKÜ DİNLERKEN

MHP’ye yakınlığıyla tanınan Bengü Türk’ten edinilen bilgilere göre, Bahçeli bu ziyaret esnasında Erdoğan’a iki türkü dinletti. Bahçeli, özel olarak hazırlanan “Canların Türküsü” ve “Kardeşlik Türküsü” eserlerini, Ahlat’taki konutunda Erdoğan’a sundu. Erdoğan, her iki eseri de büyük bir beğeniyle dinleyerek, MHP Lideri Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.

