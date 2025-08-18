Ahmed Şara’dan SDG’ye Eleştiriler Var

TOPLANTI DETAYLARI

Suriye’de, Şam kentindeki Muhacirin Sarayı’nda önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıya katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İdlibli siyasetçiler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantıda, Şara’nın 10 Mart’ta SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile imzalanan mutabakata yönelik eleştirileri dikkatleri üzerine çekti.

ÇELİŞKİLİ SİNYALLER

Şara, SDG ile yapılan mutabakat konusundaki çelişkili sinyalleri vurguladı. Mutabakatın uygulama mekanizmaları üzerinde görüşmelerin sürdüğünü belirten Şara, “SDG, uygulamaya hazır olduklarını söylüyor ve bazı detaylar talep ediyor. SDG’nin medya ve müzakerelerde dile getirdikleriyle sahadaki tutumları arasında mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var” şeklinde konuştu.

MUTABAKATIN UYGULANMASI VE SÜRE

Cumhurbaşkanı Şara, “10 Mart Mutabakatı’nda Suriye, SDG, ABD ve Türkiye mutabık kaldı. Suriye’nin kuzeydoğusunda aktif olan bu dört taraf bir konuda mutabık kaldıysa, bu iş olacaktır.” dedi. Mutabakatın hayata geçirilmesi için yıl sonuna kadar süre kaldığını kaydeden Şara, uluslararası aktörlerin Suriye’nin kuzeydoğu meselesinin barışçıl yöntemlerle çözümüne destek verdiğini vurguladı. “Bu konuda iyimserim. Birkaç ay içinde bu dosya çözülecek. Suriye, topraklarının bir zerresinden bile vazgeçmeyecek. Devletin kanunları ve anayasası doğrultusunda herkesin hakkı korunacak” ifadesini kullandı.

İSRAİL’İN MÜDAHALELERİ

Şara, Suriye’nin güneyindeki Süveyda iline yönelik izlenimler de paylaştı. “Güney bölgesine müdahale edebilmek için gerekçeler aranıyor. İsrail, Süveyda’da doğrudan müdahalede bulunuyor.” diyerek, Suriye’nin bu bölgedeki durumuna klasik yöntemlerle müdahale edilmeye çalışıldığını ve sonuçların kayda değer biçimde görüleceğini aktardı.

BÖLÜNME TEHLİKESİ YOK

Suriye’nin bölünme tehlikesi ile karşı karşıya olmadığını belirten Şara, “Suriye’yi bölmek isteyenler siyaset cahilidir. Bunlar hayalperesttir. Gerçek dışı fikirleri sahiplerini intihara sürükler. Bölünme için gerekli faktörler Suriye’de hiç kimsenin elinde değildir. Bölünme neredeyse imkansızdır. Ayrıca Suriye toplumu bölünecek bir toplum değildir. Bazı bölgelerde bu yönde görüşler olsa da o bölgelerin halkı bölünmeye karşıdır” dedi.