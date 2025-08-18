Ahmed Şara: SDG’den Çelişkili Sinyaller Var

TOPLANTI İÇİN ŞAM’DA BİR ARAYA GELİNDİ

Suriye’nin başkenti Şam’daki Muhacirin Sarayı’nda önemli bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıya Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İdlibli siyasetçiler, akademisyenler ve kanaat önderleri katıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Şara’nın, SDG adıyla bilinen terör örgütü PKK/YPG ile 10 Mart’ta imzalanan mutabakat hakkında yaptığı eleştiriler dikkat çekti.

ÇELİŞKİLİ SİNYALLERİN VARLIĞI VURGULANDI

Şara, SDG ile imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik devam eden görüşmelere değinerek, “SDG, uygulamaya hazır olduklarını söylüyor ve bazı detaylar talep ediyor. SDG’nin medya ve müzakerelerde dile getirdikleriyle sahadaki tutumları arasında mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var” şeklinde açıklamada bulundu.

MUTABAKATIN UYGULAMA SÜRESİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Şara, “10 Mart Mutabakatı’nda Suriye, SDG, ABD ve Türkiye mutabık kaldı. Suriye’nin kuzeydoğusunda aktif olan bu dört taraf bir konuda mutabık kaldıysa, bu iş olacaktır.” dedi. Ayrıca, mutabakatın hayata geçirilmesi için yıl sonuna kadar süre olduğunu belirtip, uluslararası aktörlerin Suriye’nin kuzeydoğu konusunun barışçıl yöntemlerle çözülmesine destek verdiğini vurguladı. Şara, “Birkaç ay içinde bu dosya çözülecek” sözlerini ekleyerek, Suriye’nin topraklarından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

İSRAİL’İN SÜVEYDA’DAKİ MÜDAHALELERİ ÜZERİNE DEĞİNİLDİ

Süveyda iline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şara, devletin zayıflatılması için uygulanan politikaların konteksinde, “Güney bölgesine müdahale edebilmek için gerekçeler aranıyor. İsrail, Süveyda’da doğrudan müdahalede bulunuyor” dedi. Şara, Süveyda’daki duruma klasik yöntemlerin dışında müdahale edilmeye çalışıldığını ve bu müdahalenin sonuçlarının görünür olacağını belirtti.

BÖLÜNME TEHLİKESİNE İTİRAZ EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Şara, Suriye’nin bölünme tehlikesi ile karşı karşıya olmadığını şu sözlerle dile getirdi: “Suriye’yi bölmek isteyenler siyaset cahilidir. Bunlar hayalperesttir. Gerçek dışı fikirleri sahiplerini intihara sürükler. Bölünme için gerekli faktörler Suriye’de hiç kimsenin elinde değildir. Bölünme neredeyse imkansızdır. Ayrıca Suriye toplumu bölünecek bir toplum değildir. Bazı bölgelerde bu yönde görüşler olsa da o bölgelerin halkı bölünmeye karşıdır.”