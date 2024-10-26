Ahmet Çakar Erman Toroğlu ile Barıştı!

AHMET ÇAKAR VE ERMAN TOROĞLU’NUN BARIŞI

Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, uzun yıllardır süregelen küslüklerine son verdi. İkili, Türkiye Futbol Federasyonu’nda bir araya gelerek barışma kararı aldı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Çakar, “Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız” sözlerine yer verdi. İki ünlü eski hakem, akşam saatlerinde meyhanede buluşarak birlikte bir video yayınladı.

BARIŞIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ahmet Çakar, video sırasında Erman Toroğlu’nun elini öperek ona duyduğu saygıyı gösterdi. Çakar, Erman Toroğlu’nun kendisine her zaman iyilik ve destek sağladığını ifade etti. Bu anlar, sosyal medya platformlarında oldukça ilgi çekti. Yıllar boyunca küs kalan ikili, sonunda barışarak dostluklarına yeniden bir kapı araladı.

ÇAKAR’DAN TOROĞLU’NA TEŞEKKÜR

Ahmet Çakar, buradaki konuşmasında “Erman Toroğlu’nun her daim iyiliğini ve desteğini gördüm” şeklinde ifadeler kullandı. Devamında, “Erman Toroğlu benim ağabeyim. Ben onun elinde büyüdüm. Yanlış da yapmış olabilirim. O da beni affetti. Erman Toroğlu’nun 26 yaşında eline düştüm. Bana büyük iyilikleri, sevapları, maddi manevi yardımları oldu” diye ekledi. İki hakemin yıllar sonra bir araya gelmesi, hayranları arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.