Ahmet Çakar Erman Toroğlu’yla Barıştı!

BARIŞMA ANLARI

Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu yıllardır süren küslüklerini sonlandırdı. İkili, Türkiye Futbol Federasyonu’nda bir araya gelerek barış sağladı. Çakar, sosyal medya hesabından “Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız” ifadelerini paylaşarak bu anı duyurdu. Eski hakemler, akşam meyhanede bir araya gelerek video yayınladı. Bu buluşmada, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu’nun elini öptü ve ona her daim iyiliğini ve desteğini gördüğünü belirtti.

YILLAR SONRA BİR ARADA

Ahmet Çakar, yıllar sonra barıştığı Erman Toroğlu’nun elini öperek dostluğunun önemini vurguladı. Özellikle bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkili, Türkiye Futbol Federasyonu’nda bir araya gelerek fotoğraf paylaştı. Çakar, sosyal medya paylaşımında, “Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız” sözlerine yer verdi.

ÇAKAR’IN KALPTEN SÖZLERİ

Ahmet Çakar, video yayınında Erman Toroğlu’nun elini öpmesiyle dikkat çekti. Çakar, “Erman Toroğlu’nun her daim iyiliğini ve desteğini gördüm” diyerek bu önemli ilişkisini dile getirdi. Konuşmasına devam eden Çakar, “Erman Toroğlu benim ağabeyim, ben onun elinde büyüdüm. Yanlış da yapmış olabilirim. O da beni affetti. Erman Toroğlu’nun 26 yaşında eline düştüm. Bana büyük iyilikleri, sevapları, maddi manevi iyilikleri oldu” dedi.