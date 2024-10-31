Ahmet Duman, Dünya İkincisi Oldu

AHMET DUMAN GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirilen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Ahmet Duman, serbest stil 61 kiloda gümüş madalya elde ediyor. Türkiye Güreş Federasyonu, konuya dair açıklamasında Ahmet Duman’ın finalde Japon sporcusu Masanosuke Ono ile mücadele ettiğini belirtiyor.

FINAL MÜCADELESİ VE SONUÇ

Ahmet Duman, finaldeki karşılaşmada rakibine yeniliyor ve şampiyonayı gümüş madalyayla tamamlamış oluyor. Bu başarı, Türk güreşi için önemli bir gösterge niteliğinde.