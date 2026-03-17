Ahmet Hakan Arapça İstiklal Marşı Eleştirilerine Tepki Gösterdi

Ahmet Hakan, Karaman’da öğrencilerin İstiklal Marşı’nı Arapça okuması üzerine eleştirileri yanıtladı. Hakan, “Korkunç bir Arapça nefreti” olduğunu belirterek, “Karaman’da bir törende birkaç öğrenci, İstiklal Marşı’nın birkaç dizesini İngilizce okusun… ‘Karaman’da Arapça İstiklal Marşı okundu’ diye ortalığı inim inim inletenlerin bunu en küçük bir sorun haline getirme olasılığı sıfırdır” ifadelerini kullandı.

ARAPÇA TEPKİLERİ VE OSMANLICA CEHALETİ

Karaman’daki bir etkinlikte, öğrencilerin İstiklal Marşı’nı Arapça okuması gündem oldu ve bu durum çeşitli tepkilere yol açtı. Hakan konuyla ilgili yazısında, Türkiye’deki okumuş yazmışlar arasında iki büyük sorun olduğuna dikkat çekti. “BİR: Korkunç bir Osmanlıca cehaleti. – İKİ: Korkunç bir Arapça nefreti.” dedi. Hakan, bu cehaletin Osmanlıca’nın Türkçe olduğunun bile farkında olmadıklarını gösterdiğini, Arapça harflerle yazılabilen her cümlenin Türkçe olabileceğini bilmediklerini ifade etti.

DİLİN ALGILANMASI VE ÖNYARGILAR

Hakan ayrıca, Arapçaya yönelik olumsuz algıyı eleştirdi. “İngilizce: Kafasını gözünü kırarak konuşsalar da saygıda kusur etmezler. Fransızca: Anlamasalar da işittiklerinde tatlı bir zevk alırlar. İtalyanca: Bilmeseler de hayata bağlılığın göstergesi sayarlar.” diyerek diğer dillere gösterilen saygıyı örnekledi. Ancak Arapça için durumun farklı olduğunu belirterek, “Harflerinden, yazılışından, telaffuzundan bile nefret ederler. İnsan bir dilden tiksinir mi yahu?” sözlerini kullandı.

TARTIŞMALARIN MERKEZİ: DİL VE KÜLTÜR

Hakan, bu durumu ırkçılık ve İslam korkusuyla ilişkilendirdi. “Profesörü de böyle siyasetçisi de böyle,” diyerek bu konudaki eğitimsizliği vurguladı. Son olarak, “Denemesi bedava: Karaman’da bir törende birkaç öğrenci, İstiklal Marşı’nın birkaç dizesini İngilizce okusun… ‘Karaman’da Arapça İstiklal Marşı okundu’ diye ortalığı inim inim inletenlerin bunu en küçük bir sorun haline getirme olasılığı sıfırdır.” ifadeleriyle konuyu sonlandırdı.