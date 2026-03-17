Ahmet Hakan Arapça İstiklal Marşı Tepkisini Açıkladı

HÜRRİYET YAZARI AHMET HAKAN’DAN TEPKİ

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Karaman’da öğrencilerin İstiklal Marşı’nı Arapça okuması üzerine gelen eleştirilere sert yanıt verdi. Hakan, “Korkunç bir Arapça nefreti” olduğunu belirtirken, “Karaman’da bir törende birkaç öğrenci, İstiklal Marşı’nın birkaç dizesini İngilizce okusun… ‘Karaman’da Arapça İstiklal Marşı okundu’ diye ortalığı inim inim inletenlerin bunu en küçük bir sorun haline getirme olasılığı sıfırdır” şeklinde ifadelerde bulundu.

KARŞILAŞILAN ELEŞTİRİLER

Karaman’da gerçekleşen bir etkinlikte öğrencilerin İstiklal Marşı’nı Arapça okuması, toplumda önemli bir tartışma konusu haline geldi. Hakan, bu konuyu kaleme aldığı yazısında iki ana sorun üzerinde durdu. “Bugün Türkiye’de okumuş yazmışlar arasında şu iki şey var: – BİR: Korkunç bir Osmanlıca cehaleti. – İKİ: Korkunç bir Arapça nefreti” diyerek, bu durumların ciddi bir sorun yarattığını ifade etti. Osmanlıca cehaletinin, Osmanlıca’nın Türkçe olduğunu bilmemekten kaynaklandığına dikkat çekti.

DİL KAYGILARI

Hakan, Arapça nefreti konusunda ise, insanların diğer dillerle olan ilişkilerini kıyaslayarak gözler önüne serdi. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca gibi dillerin toplumda saygı gördüğünü, ama Arapçanın aşırı bir olumsuz algıya sahip olduğunu belirtti. “Ama sıra Arapçaya gelince… Harflerinden, yazılışından, telaffuzundan bile nefret ederler” ifadeleriyle bu durumu eleştirdi. Ahmet Hakan, toplumda bu tür bir ön yargının var oluşunu, “Biraz ırkçılık, çokça İslam alerjisi” şeklinde yorumladı.

RUH HALİ VE YÜZLEŞME

Sonuç olarak Hakan, bu durumu anlamanın ve üstesinden gelmenin gerektiğini vurguladı. Bu durumun, “Denemesi bedava: Karaman’da bir törende birkaç öğrenci, İstiklal Marşı’nın birkaç dizesini İngilizce okusun…” ifadesiyle örneklendirdi. Hakan, böyle bir durumda Arapça okuma konusundaki hassasiyetlerin sorgulanması gerektiğini belirtti.

