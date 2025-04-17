Ahmet Hakan’dan Kütahyalı’ya Tepki!

ŞAİBE İDDİALARI VE KAYYUM İDDİALARI

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda gündeme gelen şaibe iddialarına ilişkin olarak yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılacak olan ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü. Bu iddialar, geniş bir yankı buldu ve birçok tepkiye yol açtı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELİYOR

Kütahyalı hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Ahmet Hakan, CNN Türk’teki canlı yayında Kütahyalı’yı “şarlatan adam” şeklinde nitelendirdi. Hakan, “Bu adam korunaklı olduğunu zannettiği için bu palavrayı atıyor. İşte bu tür şarlatanlara geçit verilmemeli. Ankara Savcılığı, ‘korunaklı değilsin, sen bir şarlatansın’ dedi bu adama.” sözleriyle Kütahyalı’nın açıklamalarını eleştirdi.