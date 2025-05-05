Ahmet Hakan: Kalleş, Alçak, Şerefsizdir

SALDIRIYI KINADI

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninden çıkışında maruz kaldığı yumruklu saldırıya köşesinde dikkat çekti. Hakan, bu olayı kınarken, saldırının ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğuna ve darbenin suç geçmişinin cezasızlık algısı yarattığına vurgu yaptı.

GÜVENLİK ZAFİYETİ VURGUSU

Hakan, söz konusu saldırıyı “Türk siyasetine ve Türkiye’nin huzuruna yönelik bir tehdit” şeklinde değerlendirdi. Olayın, sadece Özgür Özel’i değil, tüm Türkiye’yi ilgilendiren büyük bir güvenlik zafiyeti taşıdığını belirtti. Yetkililerin bu duruma başka bir bakış açısıyla yaklaşması gerektiğini savundu.

SALDIRGANIN SUÇ GEÇMİŞİ

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, saldırgan olarak bilinen S.T. (66), 2004 yılından iki çocuğunu öldürme, hırsızlık ve tehdit suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmış ancak 2020’de şartlı tahliye ile serbest bırakılmış. Hakan, S.T.’nin suç tarihinin 2004 olması dolayısıyla ağırlaştırılmış cezalardan muaf kalmasının doğru olmadığını belirtti ve “Bu tür suçluların 36 yıl hapis yatması bile az” diyerek mevcut ceza sistemine eleştirilerde bulundu.

SALDIRININ DETAYLARI

Saldırı, Özgür Özel’in cenaze töreninin ardından AKM çıkışında gerçekleşti. Saldırgan S.T., ilk ifadesinde CHP’den yemek kartı talebinin reddedilmesi nedeniyle öfkeli olduğunu ve saldırının niyetinin olay anında oluştuğunu kaydetti. Olay sonrası gözaltına alınan S.T. hakkında soruşturma devam ediyor. Özgür Özel ise CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, saldırıyı bir provokasyon olarak adlandırdı ve partisinin kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladı.

HAKAN’IN ÇAĞRISI

Ahmet Hakan, köşe yazısında güvenlik önlemlerinin artırılması ve suçluların cezalarının daha caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Saldırının Türkiye’nin siyasi atmosferine zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.