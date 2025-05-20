Ahmet Mehmetalioğlu Kocaeli’ye Atandı

AHMET MEHMETALİOĞLU’NUN ÇİRKİN PAYLAŞIMI

KKTC’de sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’ın ölümü sonrası Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu sosyal medyada “Sahnede gebermiş” şeklinde bir ifade kullanmıştı. Bu paylaşıma gelen tepkilerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, müftü hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

YENİ GÖREVE ATANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülük görevinden alınan Ahmet Mehmetalioğlu’nu Kocaeli’nde vaiz olarak görevlendirdi. Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından Kocaeli’ye vaiz olarak atandığını duyurdu.

SAVUNMASI VE PAYLAŞIMI

Yaptığı paylaşımın çirkinliğini henüz anlamamış görünen Mehmetalioğlu, “geberdi” demeyi bir savaşa girmek olarak tanımlıyor. Vaiz olarak atandığını duyurduğu paylaşımda ise şu sözleri yazdı: “Arkadaşlar Kocaeli’ye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok.”