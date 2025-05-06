Ahmet Minguzzi Cinayetinde 2 Gözaltı

SALDIRI VE CİNAYET OLAYI

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak tarihinde İstanbul Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında saldırıya uğradı ve bıçaklanarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki genç ile ilgili cinayet davasında, dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması çerçevesinde, olaya karıştığı düşünülen 2 çocuk şüpheli gözaltına alındı. Bu durum, yapılan araştırmaların ve soruşturmanın devam ettiğini gösteriyor.