Ahmet Minguzzi’yi Gülerek Bıçakladı

GÖRÜNTÜLER CAN DONDURUYOR

Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili yeni görüntüler, izleyenleri şoke ediyor. 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi, 24 Ocak tarihinde İstanbul Kadıköy’deki bir pazara kaykay malzemesi almak için gitmiş ve burada iki kişi tarafından bıçaklı bir saldırıya uğramıştı. Ahmet, 9 Şubat’ta hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti.

KATİLİN GÜLERKEN ANLATTIĞI ANLAR

Dava dosyasına eklenen kamera kayıtlarında, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına yöneldiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor. Katilin, Ahmet Minguzzi’yi nasıl bıçakladığını gülümseyerek arkadaşlarına anlattığı görülüyor.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Metrobüs durağında arkadaşlarıyla bir araya gelen katil ve suç ortağı, bu görüntülerden kısa bir süre sonra yakalanıyor. Her iki kişinin de geçmişlerinde çok sayıda sabıka kaydı olduğu öğrenildi.