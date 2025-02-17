Ahmet Özal’dan Şok İddia: “PKK Öldürdü”

AHMET ÖZAL’IN AÇIKLAMALARI GÜNDEME OTURDU

Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın siyasetçi oğlu Ahmet Özal, babasının ölümüyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Cine1’de katıldığı bir programda, “Babam PKK yüzünden öldürüldü” ifadesini kullandı. Özellikle doğu bölgesindeki Kürtlerin bu konuda aynı görüşte olduğunu belirten Özal, babasının Kürt meselesine yönelik politikalarının bazı çevreleri rahatsız ettiğini öne sürdü.

BABASI, BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORDU

Özal, babasının Türkiye’de barışın sağlanması için önemli adımlar attığını vurguladı ve bu sürecin bazı kesimlerde tedirginlik yarattığını söyledi. 1993 yılında görev başında yaşamını yitiren Turgut Özal’ın ölümü hakkında yıllardır farklı iddialar gündemde yer alırken, Ahmet Özal’ın açıklamaları bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

TURGUT ÖZAL’IN ÖLÜMÜ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Turgut Özal’ın ölüm nedenine ilişkin resmi rapor, doğal sebepleri işaret etse de, zehirlenme iddiaları ve suikast ihtimali kamuoyunda zaman zaman tekrar gündeme geliyor. Ahmet Özal’ın beyanları, bu uzun süreli tartışmaya yeni bir boyut kazandırmış durumda.