“Ahmet Özer Adliyeye Sevk Edildi”

ÖZER GÖZALTINA ALINDI

“PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla bu sabah evinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adli mercilere sevk edildi. Özer’in evinde ve belediye binasında detaylı arama yapıldığı bildirildi. Ahmet Özer’in, terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile toplamda 14 kez görüştüğü belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca, Ahmet Özer hakkında, Temmuz 2023’te Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK’lı bir bireyden elde edilen örgütsel belgelerde isminin geçmesinin akabinde bir soruşturma açıldığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi’ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün kayyum olarak atandığı bildirildi.