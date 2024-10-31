Ahmet Özer’in İfadesinde Reddedilen İddialar

AHMET ÖZER’İN İFADESİNE ULAŞILDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sulh ceza hakimi ile verdiği ifadesine ulaşılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Özer’in ifadeinde profesör olduğu ve çeşitli devlet kademelerinde görev aldığı belirtilmiştir. Yaklaşık 7 ay önce göreve başladığını aktaran Özer, ‘halkın iradesinin gasbedildiğini’ savunmuştur. Ayrıca, bu soruşturmanın İstanbul’da infial yaratma amacı taşıdığına dikkat çekerek, “Hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum” demiştir.

İDDİALAR VE BELGELER ÜZERİNE

Ahmet Özer, suistimallerin hem belediye hem de siyasi sonuçlar doğuracağını belirterek, “Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum. Örneğin, 40 civarında kitap yazmış bir yazarım. Bunların bir kısmı roman, bir kısmı bölgesel kalkınma ile ilgilidir. 200 civarında ulusal makalem, 300 civarında bildirim yayımlanmıştır. 2002 yılında Öcalan ile yapılan görüşmede isminin geçtiği iddiası ve suçlamalarının asılsız olduğunu ifade etmiştir. “Yazarım, herkes okuyabilir, görüş arz edebilir. Orada ismimin geçmiş olması bir delil midir?” diye sormuştur. “Hiçbir örgütle ilgim yoktur, bunu tamamen reddediyorum” diye eklemiştir.

KONSER ORGANİZASYONU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Yazar kimliğiyle 40’tan fazla kitabı olduğunu belirten Özer, isminin 2002 yılında Abdullah Öcalan ile yapılan bir görüşmede yer almasının delil olamayacağını dile getirmiştir. “Remzi Kartal da Vanlıdır, o Van milletvekiliydi. Aynı aşiret mensubuyuz, yurt dışına çıktıktan sonra irtibatım yoktur” demiştir. Ayrıca, Esenyurt Kaymakamı ile düzenlenen bir konserin açılışını birlikte yaptıklarını ve etkinliğe onlarca sanatçının davet edildiğini belirtmiştir. “Rojda’yı hayatımda görmedim” dediği kişi hakkında ise “Oradaki memurlar bu işlerle ilgilendi” ifadesini kullanmıştır.

SUÇLAMALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Özer, M.K. isimli bir kişinin akrabalarının terör örgütüyle bağlantılı olduğu yönünde bazı iddialar bulunduğunu, kendisinin bu şahsı tanımadığını ifade ederek, “Bu iddialar görevden alınmam için uyduruldu” demiştir. Festival ile ilgili de kaymakamlıkla iş birliği içinde olduğu bilgisini vermiştir.

İFADE VERMEYE HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Sabah saatlerinde gözaltına alındığını anlatan Özer, “Çağrılsaydım koşarak gelirdim” diyerek ifadesini vermeye hazır olduğunu söylemiştir. Makam odasının yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini dile getirerek, “Oraya gelen bir dergiden niye sorumlu tutuluyorum, bilmiyorum” demiştir. Mersin Cumhuriyet Savcılığının 2016 veya 2017’de ifade vermeye çağırdığını hatırlatan Özer, hakkındaki usulsüz dinlemede suç tespit edilmediğini savunarak serbest bırakılmasını talep etmiştir. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, Özer’in tutuklanmasına karar vermiştir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Hiçbir hukuki dayanağı olmayan sorularla belediye başkanımızı cezaevine götürdüler. Bu hukuksuzluğun karşısında durmaya devam edeceğiz” demiştir.