“Ahmet Özer’in Tutuklanmasına İtiraz Başvurusu”

BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLANMASI SONRASI AÇIKLAMALAR

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile Özer’in avukatları Serbülent Özavcı, Şevki Tuçi ve kızı avukat Seraf Özer, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda buluştu. Özer’in avukatları, 40 sayfalık bir tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmayı tercih etti.

PARA TRANSFERİ İDDİALARINA YANIT

CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 50 milyon liralık bir para transferinin bulunmadığını belirterek, “Çok kolay bir incelemeyle anlaşılabilecek bir şey tutuklamaya konu edildi.” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME İDDİALARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticisi Remzi Kartal ile görüşme iddiasını da değerlendiren Bakan, “Remzi Kartal görüşmesi, hemşehrisi olan ve geçmişte milletvekilliği yaptığı buradan tanıdığı; ama bir HTS kaydı yok, görüşme içeriği yok. Yapıldığı iddia edilen görüşme çok eskiye dayanıyor, 12-13 sene öncesine.” şeklinde konuştu. Özellikle politikacıların günde yüzlerce telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Bakan, “Her telefonu açmaya çalışıyoruz. Bu iddia da bir tutuklama gerekçesi olamaz.” dedi.