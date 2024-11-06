Ahmet Özer’in Tutukluluğuna Dava Açıldı

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI’NIN TUTUKLANMASI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile Özer’in avukatları Serbülent Özavcı, Şevki Tuçi ve kızı avukat Seraf Özer, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir araya geldi. Özer’in avukatları, 40 sayfalık tutukluluğa itiraz dilekçesini sunarak durumu yetkililere iletti.

MURAT BAKAN’DAN AÇIKLAMALAR

CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, adliyeden çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan, “Hesap hareketlerinin şaibeli olduğu iddiası, aslında seçim kampanyası yürütmek için aile dostlarının ve arkadaşlarının kendi aralarında topladıkları cüzi bir para. İktidarın nasıl bir kampanya yürüttüğünü seçim zamanında düşünürsek, bu komik bir şey, tutuklama gerekçesi olması. Bir başka konu ise, aslında hesabında hiçbir zaman var olmamış, hiçbir zaman sahip olmadığı bir paranın hesabı soruluyor. Hesabında ‘Bu kadar para transferi olmuş, gelmiş gitmiş’ deniliyor. Oysa, hayatının hiçbir döneminde hesabında 3 milyon 736 bin dolar olmamış Ahmet Özer’in. 50 milyonluk bir para transferi olmamış, öyle bir para da olmamış. Yani, çok kolay bir incelemeyle anlaşılabilecek bir şey tutuklamaya konu edildi.” diye ifade etti.