“Ahmet Özer’in Yerine Can Aksoy Atandı”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandığını ve bu nedenle geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlık, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un, Belediye Başkan Vekili olarak atanmasına dair bilgi verdi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46’ncı maddeleri gereği Can Aksoy’un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

CAN AKSOY’UN HAYATI VE GÖREVLERİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınıp yerine Can Aksoy’un atanmasının ardından “Can Aksoy kimdir, Can Aksoy kaç yaşında, Can Aksoy nereli” gibi sorular gündeme geldi. Can Aksoy, 1983 yılında Ankara Altındağ’da doğmuş olup aslen Kırşehirli’dir. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören’de tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. Üniversite eğitiminde isteğe bağlı stajlar yaparak kendini geliştiren Aksoy, 2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım attı.

Aksoy, Mülki İdare Amirliği kariyeri boyunca Giresun’da Teftiş Stajı, Polatlı’da Refakat Stajı ve Kırşehir’de Vilayet Stajları tamamladı, ardından Çankırı İli Korgun İlçesi’nde vekil kaymakamlık yapmıştır. 2007’de İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nde yabancı dil ve mesleki eğitim programlarına katıldıktan sonra Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü’nde Kamu Diplomasisi Kursu’nu bitirdi. Kaymakam Adaylığı Eğitimi’ni “Üstün Başarı” ile tamamlayan Aksoy’un görev geçmişi arasında Sivas İli Ulaş Kaymakamlığı, Kars İli Arpaçay Kaymakamlığı, Yozgat Vali Yardımcılığı, Çanakkale Vali Yardımcılığı ve Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı gibi önemli pozisyonlar bulunmaktadır. Son olarak, 04.09.2023 tarihinde Beyoğlu Kaymakamlığı görevine atanmıştır. Can Aksoy, evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce biliyor.