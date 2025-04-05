Trabzonspor’da Simon Banza Gizemi Çözüldü. Süper Lig Devleri Hareketlendi. Kongolu Forvet “Tamam” Dedi. Taraftar Heyecanlandı. Bonservis Pazarlıkları Sürüyor

TRABZONSPOR’UN YILDIZ GOLCÜSÜ SIMON BANZA İÇİN TRANSFER YARIŞI BAŞLADI

Trabzonspor’un başarılı golcüsü Simon Banza, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. 28 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, son performansıyla dikkat çekerken, Süper Lig ekibi de oyuncunun bonservisini almak için yoğun çaba harcıyor.

BANZA’NIN GELECEK SEZON İÇİN ONAYI VE HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Simon Banza’nın gelecek sezon için “Tamam” dediği öğrenilirken, bu durum Trabzonspor taraftarını sevince boğdu. Yıldız futbolcu, İstanbul’un büyük kulüplerinin transfer listesinde olsa da, Trabzonspor yönetimi oyuncuyu kadroda tutmak için elinden geleni yapıyor.

BRAGA’NIN YÜKSEK TALEBİ VE TRABZONSPOR’UN PAZARLIK STRATEJİSİ

Banza’nın bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Braga, oyuncu için yüksek bir ücret talep ediyor. Trabzonspor yönetimi ise bu rakamı aşağı çekmek için aktif bir pazarlık süreci yürütüyor. Süper Lig ekibi, forvet oyuncusunu kadrosunda tutmak için her türlü adımı atıyor.