Gündem

Trabzonspor’da Simon Banza Gizemi Çözüldü. Süper Lig Devleri Hareketlendi. Kongolu Forvet “Tamam” Dedi. Taraftar Heyecanlandı. Bonservis Pazarlıkları Sürüyor

trabzonspor-da-simon-banza-gizemi-cozuldu-super-lig-devleri-hareketlendi-kongolu-forvet-tamam-dedi-taraftar-heyecanlandi-bonservis-pazarliklari-suruyor

TRABZONSPOR’UN YILDIZ GOLCÜSÜ SIMON BANZA İÇİN TRANSFER YARIŞI BAŞLADI

Trabzonspor’un başarılı golcüsü Simon Banza, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. 28 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, son performansıyla dikkat çekerken, Süper Lig ekibi de oyuncunun bonservisini almak için yoğun çaba harcıyor.

BANZA’NIN GELECEK SEZON İÇİN ONAYI VE HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Simon Banza’nın gelecek sezon için “Tamam” dediği öğrenilirken, bu durum Trabzonspor taraftarını sevince boğdu. Yıldız futbolcu, İstanbul’un büyük kulüplerinin transfer listesinde olsa da, Trabzonspor yönetimi oyuncuyu kadroda tutmak için elinden geleni yapıyor.

BRAGA’NIN YÜKSEK TALEBİ VE TRABZONSPOR’UN PAZARLIK STRATEJİSİ

Banza’nın bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Braga, oyuncu için yüksek bir ücret talep ediyor. Trabzonspor yönetimi ise bu rakamı aşağı çekmek için aktif bir pazarlık süreci yürütüyor. Süper Lig ekibi, forvet oyuncusunu kadrosunda tutmak için her türlü adımı atıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Samsun’da korkunç kaza… 5 Kişi öldü. Soruşturma sürüyor

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Gündem

Kar, Sağanak Ve Soğuk Hava Geliyor

Marmara Bölgesi'nde 7-8 Nisan'da yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.