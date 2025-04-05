Ziraat Bankası, Bankkart Sahiplerine Özel Kampanya Başlattı

BAYRAM SONRASI ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte işyerleri ve alışveriş merkezleri yeniden hareketleniyor. Tatil dönüşü alışveriş planı yapan vatandaşlar, bankaların güncel kampanyalarını araştırıyor.

ZİRAAT BANKASI’NDAN BANKKART SAHİPLERİNE ÖZEL FIRSAT

Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcılarına yönelik yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 1-30 Nisan tarihleri arasında belirli harcamalarını Bankkart ile yapan müşteriler, 1500 TL Bankkart Lira kazanma şansı yakalıyor.

KAMPANYA DETAYLARI VE KAZANMA ŞARTLARI

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan şartları incelemesi gerekiyor. Bankkart Lira ödülünü kazanmak için belirlenen harcama tutarına ulaşmak ve kampanya dönemi içinde işlem yapmak şart.

BANKALARIN TÜKETİCİYE YÖNELİK KAMPANYALARI ÖNEM KAZANIYOR

Özellikle bayram sonrası dönemde bankaların tüketiciye yönelik avantajlı kampanyaları büyük ilgi görüyor. Ziraat Bankası’nın bu promosyonu da alışveriş yapacak müşteriler için cazip bir fırsat sunuyor.